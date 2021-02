Nelle Marche 15 ricoveri in più, in totale sono 621: il bollettino del 22 febbraio

Aumentano i ricoveri nelle Marche, compresi quelli in terapia intensiva. Il servizio Sanità della Regione comunica che i contagi da inizio emergenza salgono a 63.856 (+117) di cui 52.752 dimessi/guariti (+109), 8.288 in isolamento domiciliare (-18) e 621 ricoverati (+15). Per quanto riguarda i decessi sono 9 i pazienti morti nelle ultime 24 ore. Si tratta di 5 uomini e 4 donne, di età compresa tra i 68 ed i 99 anni, tutte con patologie pregresse.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 78 (+3): 21 a Pesaro Marche Nord, 18 ad Ancona Torrette (-1), 13 all'ospedale di Jesi (+3), 13 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, cinque a Fermo e otto a San Benedetto del Tronto (+1). I ricoveri nelle aree semi intensive passano, invece, da 150 a 154 (52 a Marche Nord, 20 ad Ancona Torrette, 15 a Senigallia, 12 a Jesi, otto a Macerata, 28 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, 12 a Fermo, 6 a San Benedetto del Tronto ed uno ad Ascoli Piceno), mentre quelli in reparti non intensivi da 381 a 389 (22 a Marche Nord, 65 ad Ancona Torrette, 45 all'Inrca di Ancona, 20 all'Inrca di Fermo, 52 a Jesi, 16 a Senigallia, 42 a Macerata, 14 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, 17 a Camerino, 29 a Fermo, 37 a San Benedetto del Tronto, 10 ad Ascoli Piceno e 20 alla Casa di Cura Villa Serena). I casi ospitati in strutture territoriali sono 195 (+3) mentre quelli in Pronto soccorso in attesa di ricovero 51 (+14) di cui 20 al Torrette e 12 a Marche Nord. Dei 117 nuovi contagi odierni tre sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 13.232, 69 ad Ancona (19.861), sette a Pesaro-Urbino (14.390), 14 a Fermo (7.095), 19 ad Ascoli Piceno (6.867) e cinque fuori regione (2.411). I casi-contatti in isolamento domiciliare infine scendono a 15.832 (-140): 10.640 sintomatici e 5.192 asintomatici. In quarantena anche 386 operatori sanitari.