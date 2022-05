Marina in lutto, la storica “Sagra del Pesce” perde il suo totem: addio a Mario Bachiocco

MARINA DI MONTEMARCIANO- Un simbolo di Marina, del Marina Calcio e della tradizionale Sagra del Pesce, la festa che accomunava tutta la comunità. Si è spento ieri, all’età di 87 anni, Mario Bachiocco lasciando profondo sgomento in tutti i conoscenti. Nato a Montemarciano, presente sin dalla nascita della manifestazione nel 1965, viveva nei pressi del torrente Rubbiano partecipando attivamente a tutte le attività di Marina e della società di calcio, la sua grande passione.

Il figlio Loris è stato per otto anni una colonna del Marina nel rettangolo di gioco e Mario lo ha sempre seguito sui campi di tutta la regione. La società biancoazzurra ha voluto ricordarlo con un lungo post sui propri canali social per omaggiarne in eterno la memoria. I funerali si svolgeranno domani, 1 giugno, alle ore 15:30 presso la Chiesa S. Maria Della Neve Di Marina di Montemarciano. Per chiunque volesse salutarlo, la camera mortuaria è stata collocata nella Casa Funeraria Pieroni di via Marconi a Falconara Marittima e sarà disponibile da oggi (31 maggio) alle ore 15.