Rapinava minorenni, deve stare ai domiciliari ma non si trova: sconterà la pena in carcere

ANCONA - Rapine in centro ad Ancona in danno a minorenni, si aggrava la misura cautelare per un 20enne. Gli episodi risalgono a fine dicembre 2022, nei pressi delle scuole Faiani di via Oberdan, e a marzo scorso in piazza Pertini. Il giovane avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari in una comunità dell'anconetano, ma durante il controllo dello scorso 25 agosto non era in casa. Per questo motivo è stato portato in carcere dalla polizia su disposizione dell'autorità giudiziaria.