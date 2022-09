Choc al Cardeto, legano il proprietario di casa e lo rapinano: è caccia ai banditi

ANCONA - Si sono fatti aprire il portone dal proprietario di casa, lo hanno legato con dello scotch ed hanno portato via dall'appartamento circa 1.500 euro in contanti. Poi i due rapinatori sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Choc questa sera, poco dopo le 20, in un appartamento in zona Cardeto.

La vittima, un 60enne anconetano, è riuscito a liberarsi e chiamare la polizia, intervenuta sul posto con la Squadra Volante, la Scientifica e la Squadra Mobile. L'uomo è stato trovato in buone condizioni di salute ma ancora provato da quanto accaduto. Ai poliziotti ha raccontato che i due rapinatori indossavano dei giubbotti catarifrangenti ed il loro volto coperto da una mascherina. Gli agenti hanno subito avviato le indagini per risalire ai responsabili: «È doveroso ricordare di non aprire a persone non note - ricordano i poliziotti - non riconoscibili o camuffate. Si consiglia di non divulgare a sconosciuti i propri dati o informazioni sulle proprie abitudini, nonché, di non tenere oggetti di valore in casa».