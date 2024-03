Basista e palo in quattro rapine in banca: fuga finita, arrestato dai carabinieri

OSIMO - Rapina in una banca di Camerano nel settembre del 2022, arrestato uno dei responsabili ritenuto basista e palo. Si tratta di un 53enne di Orte, che ora si trova in carcere a Viterbo. Secondo le indagni dei carabinieri, l'uomo è responsabile di quattro rapine di cui una non riuscita.

A Camerano, due persone erano entrate a volto coperto nella filiale con il volto coperto da passamontagna, passando per una finestra e facendosi consegnare 140.000 euro da un dipendente. Il 53enne avrebbe partecipato anche a una tentata rapina in danno di un istituto di credito ad Acquasparta (Terni) nel gennaio del 2023: in questo caso la banda aprì un foro nella parete perimetrale della filiale, per poi fuggire all' arrivo dei carabinieri

Le altre rapine di cui dovrà rispondere hanno avuto luogo a Grottammare nell’ottobre 2022 e San Benedetto del Tronto a novembre dello stesso anno. In questi due episodi, sempre con il volto coperto da passamontagna e armati di taglierino, dopo aver fatto accesso nelle filiali con effrazione delle finestre, si sono fatti consegnare 141.500 euro per poi darsi alla fuga.