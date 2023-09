Il ramo pericolante rischia di cadere in strada e travolgere le auto: arrivano i vigili del fuoco

OSIMO - I vigili del fuoco sono dovuti intervenire lungo la SS.361, in via Marco Polo, a causa di un ramo pericolante che rischiava di cadere sulla strada. La squadra di Osimo, coadiuvato dall’autoscala proveniente dalla centrale VVF di Ancona ha provveduto a togliere il ramo e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Locale.