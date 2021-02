"Sotto i riflettori di Raccontami" torna con nuovi ospiti il salotto di Marco Zingaretti

Andrà in onda questa sera il debutto di "Sotto i riflettori di Raccontami”, il talk dove tante personalità si raccontano nel salotto di Marco Zingaretti. Ogni puntata andrà in replica il giovedì sera alle 23,30 ed anche la domenica alle ore 14, con la sigla a cura del balletto delle Marche di Alice Bellagamba e la presenza fissa di Lucia Fraboni, che vestirà i panni dei suoi personaggi più famosi, inoltre in ogni puntata il collegamento con un imprenditore che parlerà del suo settore colpito dalla pandemia di Covi.

Tantissimi i personaggi dei quali andrà alla scoperta Zingaretti. Alcuni nomi? Elisa Di Francisca, Michele Pecora, Denny Mendez, Simone Riccioni, Antonio Lo Cascio, Francesca Alotta, Davide De Marinis, la Miss Italia 2020 Martina Sambucini, i Jalisse e Carlotta Maggiorana. Senza rinunciare a momenti musicali, ogni martedì sera alle 21 sul canale 11 di Tvrs si preannunciano serate cariche di emozioni ed ironia.

«Visto l’umore altalenante che ci accompagna in questi mesi, devo essere sincero, non ero sicuro di ripartire con questo percorso. - ha spiegato proprio il conduttore Zingaretti - Mi ha convinto l’adesione dei miei ospiti e ora sono convinto e contento di poter entrare in tante case portando spensieratezza e allegria con il sano intrattenimento televisivo».