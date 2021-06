Il racchettone viene lanciato dalla spiaggia e colpisce il suo furgone: «Sono un miracolato»

Stava viaggiando con il suo furgoncino lungo via Flaminia quando ha sentito un forte boato. Lui, il falconarese Valerio Palazzi, è stato centrato da un racchettone che dalla spiaggia è stato lanciato verso la strada.

L'oggetto ha colpito il lato passeggero e non il parabrezza che, se distrutto, avrebbe potuto causare un grave incidente: «Posso ritenermi un miracolato - si sfoga Valerio in un post sul gruppo Facebook - Martedì sera mentre percorrevo via Flaminia, in direzione centro, sono stato colpito dal racchettone all'incrocio tra il bar La Vela ed il forno Taccalite. L'oggetto è stato lanciato dalla spiaggia e ha sorvolato la ferrovia prima di colpire il mio furgoncino. Ho allertato le forze dell'ordine poter far accedere i carabinieri alle telecamere lungo la spiaggia nel tratto dell'accaduto».