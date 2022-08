Fermato con hashish e marijuana, la droga era pronta per lo spaccio: pusher denunciato

ANCONA - Sorpreso con 20 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish, tutti pronti per lo spaccio. Il pusher di origine sudamericana è stato controllato dalla polizia in una traversa di via Giordano Bruno e denunciato. Non solo. E’ risultato irregolare in Italia e il questore ha emesso nei suoi confronti l’intimazione a lasciare il territorio entro una settimana.

Lungo Corso Carlo Alberto, in tarda mattinata, gli agenti della squadra Mobile hanno fermato due persone trovate con complessivi 1,5 grammi di hashish destinati all’uso personale. Sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura come assuntori.