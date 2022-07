Summer Jamboree, controlli serrati: arrestata e condotta in carcere una donna

SENIGALLIA- In occasione dell’atteso evento del Summer Jamboree si sono intensificati i controlli in tutta la zona di Senigallia. Nella giornata di ieri, a tal proposito, vanno registrati i primi due interventi da parte dell’autorità.

Una donna, 40enne di Senigallia, è stata arrestata in virtù di un provvedimenti nei suoi confronti definitivo di condanna alla pena della reclusione superiore ad un anno. La stessa, una volta prelevata dagli agenti, è stata condotta presso il carcere di Pesaro. Oltre questo, va registrata l’emissione di un foglio di via a carico di un uomo, quarantenne, che visibilmente ubriaco ha iniziato ad inveire contro gli agenti che a fatica sono riusciti a calmarlo. Per tre anni non potrà metter piede nella zona di Senigallia.

Proseguono, inoltre, i momenti di prossimità con la cittadinanza da parte degli agenti della Polizia di Statto in servizio al Commissariato di P.S. di Senigallia, nell’ambito del progetto voluto dal Questore di Ancona per tutta la stagione, denominato “Estate insieme e sicura”. Nella giornata di ieri gli agenti, insieme a personale della Polizia Locale, si sono recati nella piazzetta del Cesano prendendo contatti con cittadini e turisti durante la mattina e fornendo consigli di vario genere. Durante la mattinata, dal mare sono giunte le moto d’acqua della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Ancona, che hanno vigilato la costa di Senigallia giungendo fino al Cesano dove poi hanno effettuato una sosta. Durante la mattina ha portato un saluto anche il Sindaco di Senigallia che ha ringraziato per la costante attività di presenza e vigilanza svolta in città