Moglie in Russia con la figlia, «Non vedo la bambina da tre anni»: protesta pacifica davanti al Tribunale

ANCONA - «Mai più figli orfani di padri viventi» recita uno striscione appoggiato a terra, davanti all’ingresso del Tribunale di Ancona. E poco distante, su un altro lenzuolo bianco, un messaggio rivolto al Pm Paolo Gubinelli e ai giudici: «se erano i vostri figli ad essere stati sottratti vi comportavate allo stesso modo?». Consecutio temporum a parte, il testo è più che chiaro. «Un anno e mezzo di totale assenza» chiude il testo. Ovvero il tempo che ad oggi ha atteso Saia per ricevere risposte concrete sulla sua situazione. Almeno questo è ciò che riferisce l’uomo. Fatto sta che il ristoratore non ha più visto la figlia di quasi tre anni, dopo che la ex compagna è tornata in Russia portando con sé la piccola. «La mia protesta si estende anche a tutti i padri che subiscono le stesse ingiustizie» afferma Saia. E per sensibilizzare l’opinione pubblica ha allestito un albero di Natale molto particolare, fatto di pannolini e orsacchiotti di peluche. Con la speranza che le sue proteste, sempre pacifiche e molto particolari, prima o poi abbiano il risultato auspicato. Ovvero che la sua storia possa avere l’attenzione della giustizia e quindi un lieto fine.