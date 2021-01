Sesso durante la Dad, pensava che la webcam fosse spenta: prof si dimette

Fa sesso durante la lezione in Dad pensando che un video appena avviato disattivasse la webcam. Errore: gli studenti, secondo quanto riportato dal quitidiano “Il Resto del Carlino”, si sono accorti di tutto. E’ successo poco prima di Natale a un insegnante dell’Accademia delle Belle Arti di Urbino che, dopo aver rassegnato le dimissioni, ha anche inviato una lettera aperta ai suoi studenti per scusarsi dell’accaduto.

Secondo quanto è stato ricostruito, il docente si sarebbe lasciato andare agli atti sessuali dopo aver avviato un video a corredo della lezione in corso. Proprio la messa online di quel filmato lo aveva convinto, erroneamente, di non essere inquadrato dalla webcam. Evidentemente non è andata così. Della vicenda è stato informato il direttore della stessa accademia, che dopo aver ascoltato sia gli studenti che lo stesso professore, ha preso le distanze tramite una nota: «Prof ottimo e stimato, ma ciò che è accaduto è molto grave» scrive nel comunicato, sottolineando anche come la vita privata e quella accademica restano due cose distinte.