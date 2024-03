Prodotto ittico privo di tracciabilità: la Guardia Costiera di Ancona sequestra oltre 200 chili di pesce

Nella regione Marche continuano i controlli della Guardia Costiera lungo l’intera filiera ittica, allo scopo di scongiurare tutti quei comportamenti illeciti che compromettono il pesce, soprattutto “Made in Italy”.

Nei giorni scorsi i militari dell’Ufficio Circondariale marittimo di Civitanova Marche, con l'ausilio dei militari del C.C.A.P. (Centro di Controllo Area Pesca) della Direzione marittima di Ancona, hanno effettuato degli accertamenti nella provincia maceratese. Nel Comune di Civitanova Marche, i militari hanno ispezionato alcuni esercizi commerciali di origine etnica, riscontrando, all’esito degli accertamenti, la presenza di prodotto ittico, destinato alla immissione in commercio, privo di qualsivoglia documentazione che ne attestante la provenienza. Per questo sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 3mila euro ed il conseguente sequestro di circa 200 chili di prodotto ittico di vario genere.