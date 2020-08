Promuovere le iniziative culturali enogastronomiche, le Pro Loco di Ancona studiano l'app

Una nuova App per consentire ai turisti di conoscere il mondo delle Pro loco anconetane, con gli eventi organizzati dai territori e le iniziative per valorizzare i prodotti enogastronomici: è il progetto cui lavora il Comitato Unpli (Unione nazionale delle Pro loco d’Italia) della provincia di Ancona, che venerdì 28 agosto a Falconara ha confermato presidente Loredana Caverni, della Prolo loco di Castelleone di Suasa. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea di tutte le associazioni della provincia, organizzata a Rocca Priora da Ivo Piccinini della Pro loco ‘Pionieri Roccamare’.

L’assemblea ha anche rinnovato il consiglio del Comitato, che resterà in carica fino al 2024. L’incontro, preceduto da una visita guidata all’interno della rocca, si è aperto con i saluti del sindaco di Falconara, del presidente del Consiglio regionale, del presidente Unpli Marche Mario Borroni e al vice presidente del Comitato Unpli Pesaro Urbino, Mario Conti. I lavori assembleari sono stati preceduti da un applauso per Vittorio Molossi, vicepresidente uscente, che è venuto a mancare circa un mese fa. Un’ampia discussione si è aperta in merito al progetto dell’applicazione per i turisti, che verrà presentato a breve per ottenere un contributo di 100mila euro che la Regione Marche ha stanziato a favore dei Comitati Unpli provinciali. E’ intervenuto a questo proposito il dottor Alberto Terzino Mazzini, funzionario della Regione Marche, che ha caldeggiato una collaborazione più stretta e fattiva fra i Comitati provinciali e regionali, le Pro loco e la Regione stessa nella pianificazione delle attività. La discussione si è protratta a lungo anche con il candidato alla futura presidenza del Comitato Unpli Marche Marco Silla che ha il pieno sostegno delle Pro loco dell’anconetano.

Di seguito i consiglieri del Comitato Unpli Ancona che resteranno in carica per il mandato 2020-2024: Lucia Brigida della Pro loco di Jesi, Francesco Fraboni della Pro loco di Arcevia, Alessandro Gregori della Pro Loco di Santa Maria Nuova, Maurizio Pangrazi della Pro loco di Loreto, Mauro Paolinelli della Pro loco di Ostra, Livio Scattolini della Pro loco di Corinaldo, Luca Sileoni della Pro loco di Polverigi, Caterina Vitali della Pro loco di Ostra Vetere. Nel Collegio dei Probiviri risultano invece: Alberto Albertini della Pro loco di Sassoferrato, Foresi Massimo della Pro loco di Filottrano, Valter Principi della Pro loco di Agugliano. Nel Collegio dei Revisori dei Conti: Aldo Belmonti della Pro loco di Castelfidardo, Antonio Francesconi della Pro loco di Ripe, Sandro Sabatini della Pro loco di Sirolo.