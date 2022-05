Prende fuoco la cappa d'aspirazione: nell'azienda scoppia un incendio

MONTECAROTTO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15 in via Primo Maggio a causa di un incendio che si era sviluppato all’interno di una cappa di aspirazione di una ditta del posto.

La squadra di Arcevia in collaborazione con l’autobotte proveniente da Jesi ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri di zona.