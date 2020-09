Covid-19 nelle Marche, scendono i ricoveri ma aumentano i positivi: la situazione

Nelle Marche i ricoveri scendono a 13 mentre i pazienti in isolamento domiciliare salgono a 328. E' quanto si comprende dalla tabella gialla del Gores che comunica come i contagi da inizio emergenza siano 7.311 (+17): 5.982 dimessi-guariti (+11), 328 in isolamento domiciliare (+7) e 13 ricoverati (-1). Tra questi ultimi, uno si trova in terapia intensiva al Torrette di Ancona mentre gli altri 12 sono in reparti non intensivi: 9 ad Ancona, 2 a Pesaro Marche Nord ed 1 a Fermo.

Dei 21 nuovi positivi 7 sono stati riscontrati in provincia di Pesaro-Urbino dove i casi salgono a 2.965, 4 a Macerata (1.223), 3 ad Ancona (1.954) e 3 ad Ascoli Piceno (369). Contagi zero invece a Fermo (529). Aumentano sensibilmente anche i casi/contatti in isolamento domiciliare. Oggi sono 2.249 (+64) di cui 44 operatori sanitari: 571 ad Ancona (+40), 780 a Pesaro Urbino (+10), 360 a Macerata (-5), 314 a Fermo (invariati) e 224 ad Ascoli Piceno (+19). Le vittime, ieri il primo decesso dal 15 giugno, sono attualmente 988.