Nelle Marche altri 119 contagi e tre nuove vittime: il tasso di positività sale all'11,8%

Nelle Marche 119 nuovi casi di Covid-19, lo fa sapere la Regione specificando che ad Ascoli Piceno si sono registrati 18 contagi, a Pesaro-Urbino 21, a Macerata 25, ad Ancona 25, a Fermo 17 e fuori regione 13. In totale sono stati processati 3.196 tamponi: tamponi percorso diagnostico screening 1.005, antigenico screening 465 (12 positivi), tamponi percorso guariti 2.191. Il tasso di positività è del 11,8%. Ci sono tre nuove vittime; morti da Covid-19 che da inizio pandemia restano dunque a quota 3.061 (1.720 uomini e 1.341 donne) con una età media di 82 anni e che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. La provincia di Pesaro Urbino detiene ancora il triste 'record' di morti da Covid (986), seguono Ancona (974), Macerata (521), Fermo (296), Ascoli Piceno (248), e 36 sono le vittime da fuori regione. I ricoveri in terapia intensiva sono 27 (+1), in semi-intensiva sono 20 (-1 su ieri), in non intensiva sono 35 (-2); in totale si registrano due ricoveri in meno rispetto a ieri, 82, (i pazienti in Pronto soccorso sono stati scorporati non essendo ricoverati), e ci sono anche cinque dimessi in più (106.309 dimessi/guariti da inizio pandemia).