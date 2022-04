Nel locale senza mascherina, due minori multati: controlli per l'evento di street food

OSIMO - Nel radar della polizia i gruppi di giovanissimi, ma anche controlli anti Covid e monitoraggio delle auto e del rispetto del Codice della strada. Tutto questo nell’ambito dei servizi cittadini disposti dal questore Cesare Capocasa. Il servizio è stato svolto prevalentemente nelle aree del centro storico osimano, concentrando l’attenzione in particolare su alcuni ragazzi provenienti anche da fuori Comune. Controlli anche nei pressi dei giardini di Piazza Nuova, dove erano stati allestiti stand gastronomici in occasione dell’evento Street Food. Sono state multate due minori perché trovati senza mascherina in un locale.

«Per mantenere alto il livello di attenzione sulla situazione dell’ordine pubblico e sicurezza in città- si legge nella nota della questura - tutte le forze dell’ordine del territorio continueranno a controllare anche in settimana nelle varie attività di competenza, specie in corrispondenza del fine settimana prossimo, al fine di proseguire nell’azione incisiva di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, che già apprezzabili risultati ha permesso di conseguire in termini di contrasto a fenomeni collegati al disagio giovanile e di microcriminalità».