Spacca i mobili di casa, prende a bastonate le vetrate e minaccia di dare fuoco ad una bombola: paura nella notte

ANCONA - Dopo aver distrutto i mobili del suo appartamento è sceso per le scale del condominio ed ha rotto le finestre a bastonate. Infine, dopo aver perso completamente il lume della ragione, ha minacciato di far esplodere una bombola in casa. Paura questa notte, poco dopo le 3, in uno stabile in zona Vallemiano. Lui, un marocchino di 46 anni, è stato portato in ospedale.

I primi a raggiungere la zona sono stati gli agenti di polizia. Dopo una lunga trattativa forze dell'ordine e soccorritori sono riusciti a caricare l'uomo in ambulanza per il successivo trasporto in ospedale. All'interno del nosocomio il 46enne si è scagliato contro il personale medico ed infermieristico. Per riportarlo alla calma è stato necessario sedarlo.