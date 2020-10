Operazione "Alto Impatto", maxi controlli alla stazione: due le denunce

ANCONA - Un denunciato per non aver rispettato un decreto espulsivo, un provvedimento di daspo urbano, oltre 250 persone controllate e circa 70 bagagli ispezionati: è questo il bilancio dell’operazione ad “Alto Impatto” che ieri ha visto impegnati nella stazione di Ancona decine di agenti della polfer, insieme a due unità della Squadra Cinofili della Questura di Ancona.

In particolare, un 30enne nigeriano è stato denunciato perché colpito da un ordine di espulsione. Lo straniero, dopo gli atti di rito, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. Un daspo urbano è stato invece applicato dai poliziotti ad un 40enne italiano che, in stato di evidente ubriachezza, disturbava i passeggeri in attesa dei treni. L’uomo, oltre al citato provvedimento, è stato anchemultato per l’ubriachezza molesta.

