«Mi hanno picchiato mentre ero in stazione», 40enne portato in ospedale

ANCONA - Quando gli operatori del 118 sono intervenuti l'hanno trovato con delle ferite al volto ed un ematoma ad un occhio. Lui, un 40enne, ha riferito ai soccorritori della Croce Gialla di Ancona di essere stato picchiato mentre si trovava in stazione. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale che hanno raccolto la sua testimonianza. Per l'uomo è stato poi necessario il trasporto in ospedale con un codice di media gravità.