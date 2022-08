Picchia la madre e il compagno, li minaccia di morte e distrugge l’abitazione: arrestato

Picchia la madre e il convivente di lei, poi danneggia l’appartamento mentre i due sono al pronto soccorso. E’ successo ieri in via Cambi. Secondo quanto ricostruito, i poliziotti hanno ricevuto la chiamata per un ragazzo che stava distruggendo un’abitazione in presa a una crisi d’ira. Sul posto, i poliziotti hanno trovato la madre del 30enne tunisino, che ha raccontato come quella fosse solo l’ultima parte di una giornata da incubo.

Mentre lei e il compagno erano al pronto soccorso a causa delle lesioni provocate proprio dal figlio durante una lite, il 30enne stava danneggiando la casa. I due hanno trovato l’abitazione semidistrutta una volta tornati nell’appartamento. Non solo. Il figlio, secondo quanto raccontato, ha anche minacciato di ucciderli. La donna e il compagno sono stati refertati rispettivamente con 4 e 25 giorni di prognosi. Il 30enne è stato arrestato e portato a Montacuto.