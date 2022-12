Picchia i genitori e li minaccia con un coltello: arrestato 46enne

ANCONA - Nottata d’inferno per una coppia di anziani residenti in via Fermo. Il figlio, un uomo di 46 anni, ha dato in escandescenze aggredendo i genitori, prima con il manico di un mocio e poi con un coltello. Comportamento reiterato da tempo a causa dell’abuso di alcol. Alle 23 di ieri sera (27 dicembreI la prima richiesta di aiuto da parte del padre dell’aggressore che, dopo essere stato colpito dal figlio, ha telefonato alla polizia. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei genitori che hanno raccontato di essere stati anche presi a pugni. Nel frattempo, visto lo stato di forte choc in cui versavano gli anziani, è stato richiesto anche l’intervento del 118. Il 46 enne, interrogato dagli agenti, si è mostrato estremamente calmo e collaborativo. Così, una volta riportata la calma, la situazione è tornata alla normalità. I due anziani hanno rifiutato il trasferimento al pronto soccorso e gli uomini della mobile hanno lasciato l’appartamento. Ma appena 50 minuti dopo, l’anziano genitore si è visto costretto a chiamare di nuovo la polizia. Il figlio aveva ricominciato con l’atteggiamento aggressivo, ma questa volta brandendo tra le mani un grosso coltello da cucina. Così per il 46 enne si sono aperte le porte del carcere di Montacuto con l’accusa di maltrattamenti contro familiari.