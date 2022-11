Il quartiere come Camden Town: le anticipazioni sulla seconda edizione del "Gran Mercato del Pià"

ANCONA - L’atmosfera è quella tipica di un market da grande capitale europea. E la fantasia vola subito a Camden Town, il noto market di Londra che dagli anni ’70 richiama turisti da tutto il mondo. Facendo le dovute proporzioni, ovviamente, il Gran Mercato del Pià s’inserisce comunque in una visione volta a portare Ancona in una dimensione più internazionale. La Raval Family, organizzatrice dell’evento insieme all’associazione esercenti di Piazza d’Armi, ha deciso da tempo di investire sulla zona del Piano. Prima col Garage, struttura polifunzionale dove l’anno scorso è andata in scena una serie di appuntamenti di largo richiamo. E adesso arriva il Gran Mercato del Pià. La prima edizione di metà settembre ha subito fatto centro. E adesso si replica il 4 dicembre (in caso di maltempo l’iniziativa verrà recuperata il 22 gennaio).

Le novità

Intanto la prossima edizione si arricchirà sicuramente di un numero maggiore di espositori: «stiamo ricevendo molte richieste e credo che saliremo senza dubbio di numero» afferma l’ideatore del progetto, Federico Pesciarelli della Raval Family. Street food, abbigliamento vintage, dischi, concerti, antiquariato, fumetti. E in più la cultura gastronomica che contraddistingue i nostri territori, infatti all’evento parteciperà anche la Coldiretti con i suoi espositori. E per fare un giro al di là dei prodotti nostrani, l’organizzazione ha invitato anche i food truck per un’offerta ancora più ricca di sapori da gustare mentre si gira tra gli stand del mercato. Poi la vera novità della prossima edizione: «con l’artista Massimo Pasca stiamo realizzando una serigrafia dedicata al Gran Mercato del Pià - racconta Pesciarelli - ne faremo una serie numerata e sarà in vendita durante la giornata della kermesse». Tutti i banchi degli espositori, dal food a tutto il resto, resteranno aperti dalle 10 alle 22. E non mancherà il consueto intrattenimento per i più piccoli con l’Accademia 56 (teatro per ragazzi) e La Luna Dance Center.

Il rilancio

Dunque un’occasione in più per rilanciare la zona del Piano su cui la Raval Family aha deciso di investire in maniera importante. E i commercianti della zona non possono che esserne contenti. «Fermo restando che il Piano è un luogo ricco di particolarità che attrae sempre molte persone, questi eventi si inseriscono in un percorso di aggregazione che portano decoro e sicurezza» afferma il gioielliere Francesco Javarone. Un evento tanto gradito che lo stesso commerciante ha spinto perchè diventasse un appuntamento fisso: «non servono eventi spot per rilanciare un’area della città - sottolinea Javarone - la Notte Bianca è un’ottima iniziativa, ma si svolge una volta all’anno. Mentre il Gran Mercato del Pià, per scaturire effetti positivi sul territorio, deve avere una sua continuità. Ed è per questo che ho chiesto a Pesciarelli di dare alla manifestazione una certa cadenza».