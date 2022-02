Minaccia il dottore di picchiarlo: allarme alla Guardia medica

Sos della guardia medica all'interno della Fondazione Opera Pia Ceci di Camerano. E' quanto accaduto venerdì sera ad un dottore. Un uomo di origine siciliana, per cause ancora da accertare, lo ha aggredito verbalmente minacciando di picchiarlo.

Il medico, sentendosi minacciato, ha abbandonato lo studio e chiamato il Nue 112. Sono stati i carabinieri a rintracciare e identificare il paziente che lo minacciava. Per fortuna le sue parole non si sono trasformate in gesti, ma il medico ha dovuto interrompere la sua attività per qualche ora.