Abbonamenti taroccati per vedere Sky e Netflix, violato il diritto d’autore: in 15 a processo

SENIGALLIA - Bastava ricevere un codice, abusivo, per vedere da casa o da cellulare, con tanto di app, la televisione a pagamento. Il tutto pagando solo 150 euro all’anno. A creare il giro delle pay-tv taroccate sarebbe stato un 61enne pesarese che stilava abbonamenti a Sky, Mediaset, Dazn e Netflix, ai danni dei network perché il denaro lo avrebbe incassato lui. Migliaia di euro guadagnati tra gennaio 2020 e maggio 2021, per una buona parte della pandemia che costrinse la popolazione a rimanere in casa. Al pesarese si sarebbero rivolti in 14, tutti clienti per lo più del senigalliese, che avrebbero voluto fare un affare. Sono finiti tutti a processo, compreso il venditore, davanti alla giudice Paola Moscaroli per la violazione della legge sul diritto d'autore.

Il 61enne è accusato di aver venduto abbonamenti che consentivano la visione di contenuti multimediali sia in modalità streaming che on demand, in violazione dei diritti di riproduzione dei principali network televisivi immettendo gli abbonamenti in rete telematiche. La clientela è accusata della stessa violazione, perché avrebbe usufruito della visione abusiva di contenuti multimediali a pagamento delle piattaforme dei maggiori network televisivi attraverso la diffusione del servizio criptato, ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato forniti in modalità abusive. Il giochetto è stato coperto dalla guardia di finanza. Questa mattina, davanti alla giudice Moscaroli, il venditore abusivo e un cliente hanno chiesto di patteggiare. Tutti gli altri, eccetto uno che ha fatto richiesta della messa alla prova, procederanno con l'abbreviato. Prossima udienza il 30 maggio. La clientela, che ha tra i 39 e i 75 anni, è difesa dagli avvocati Mauro Diamantini, Marco Pacchiarotti, Corrado Canafoglia e Nicoletta Pelinga.