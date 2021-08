Incidente di via Bocconi, Patrizia non ce l’ha fatta: donati gli organi

Non ce l’ha fatta Patrizia Cerioni, la donna di 56 anni rimasta coinvolta mercoledì scorso in un incidente tra il suo scooter e un’auto in via Bocconi. La donna è morta ieri nella clinica di rianimazione di Torrette.

I familiari hanno dato il consenso all’espianto degli organi. Ancora da accertare le esatte cause dell’incidente. Nei confronti del conducente dell’auto sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale.