Non c’è tempo per arrivare in ospedale: partorisce nel parcheggio del supermercato

Non c’è tempo per arrivare in ospedale, il bambino nasce in auto nel parcheggio di un supermarket di Monte Roberto. E’ successo ieri mattina e sia la mamma, una 32enne indiana, che il piccolo sono stati portati in ospedale per i controlli di rito. Secondo quanto risulta, stanno entrambi bene.

La donna e il marito si stavano recando all'ospedale di Jesi quando le contrazioni si sono fatte più fitte. Sono già genitori di un bambino e l’esperienza ha insegnato loro che il momento era arrivato: giusto il tempo di parcheggiare nell’area del supermarket e chiedere aiuto ai presenti. Clienti e dipendenti sono rimasti vicini alla famiglia fino all'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica. All’arrivo dei sanitari però, il piccolo era già venuto alla luce.