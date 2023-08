Parco zoo di Falconara | Quiz ed appuntamenti per scoprire il meraviglioso mondo degli animali

Quiz, attività divertenti e incontri con esperti per scoprire il meraviglioso mondo degli animali. Sarà un agosto ricco di eventi e novità al Parco Zoo Falconara pronto ad accogliere i visitatori per far trascorrere piacevoli giornate in compagnia di giraffe, zebre, okapi, leoni, tigri e molti altri esemplari tra mammiferi, rettili e uccelli.

Il mese si apre con una novità: “Il gioco dello zoo”, un simpatico quiz sugli animali presenti nel Parco al quale i partecipanti potranno rispondere durante la visita. Il volantino verrà consegnato in biglietteria e dalle 14:00, lo staff didattico scientifico sarà presso l’Angolo Casa Natura per controllare insieme ai visitatori se le risposte sono corrette. Al termine del gioco i partecipanti riceveranno un regalo “naturale”: la growing paper, una carta piantabile con scritto un messaggio speciale. Una volta interrata, per far germogliare la pianta e “le parole” in essa contenute, saranno necessari acqua, luce, cura e tanto amore.

Dal 6 al 27 agosto sono numerose le attività in programma a cominciare dagli incontri con le biologhe dello staff didattico – scientifico, interessanti talk per conoscere meglio alcuni animali dello zoo. Tutti i giorni sono in programma appuntamenti imperdibili. Si parte alle 10:30 nello spazio dedicato ai gibboni- piccole e agilissime scimmie dalle grandi capacità acrobate- per parlare di mamma Nonouse. Alle 11:30 tutti a conoscere la famiglia okapi con il cucciolo Italo, il primo esemplare nato in Italia. Le biologhe del Parco racconteranno curiosità, abitudini e caratteristiche degli Okapi, rara specie minacciata di estinzione. Alle 15:30 l’appuntamento è con gli animali della savana, un viaggio alla scoperta di zebre e struzzi. Alle 16:30 la figura mitologica del grifone sarà al centro del talk dedicato al grande uccello rapace. Infine, l’ippopotamo Pippo sarà il protagonista dell’appuntamento delle 17:30, un’occasione unica per conoscere i suoi cibi preferiti.

Inoltre, dal 6 al 27 agosto, dalle 14:00 alle 18:30, l’Angolo Casa Natura aprirà le sue porte ai più piccoli che potranno divertirsi con gadget da colorare e il trucca-bimbi, nonché scoprire tante curiosità sul mondo animale attraverso l’osservazione di reperti.