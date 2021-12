Addio a Paola Ottaviani, l'Ad della storica azienda di gioielli

La comunità di Recanati è in lutto per la morte di Paola Ottaviani, scomparsa oggi nella sua città all'età di 54 anni. Era l'amministratore delegato della Ottaviani Spa, celebre azienda leader nella produzione di gioielli e prodotti in metallo prezioso dal 1945.

Con una nota di cordoglio l'azienda la ricorda così: «Paola, donna di fede, ha sempre trasmesso i suoi valori cattolici ovunque fosse, nel lavoro e nella vita. Con il fratello Marco e la sorella Laura, ha dedicato il suo impegno alla Ottaviani, seguendone da vicino l’evoluzione e le innovazioni del settore; grazie alla sua competenza ha permesso all’azienda di raggiungere l’attuale posizione di leadership. Cantore presso la Corale regionale dell’associazione laicale cattolica Rinnovamento nello spirito santo, Paola ha guidato negli ultimi anni la comunità del rns di Recanati facendo parte del direttivo pastorale». Lascia una figlia, Alessandra. La camera ardente sarà allestita oggi presso la sala del commiato Bamo e resterà aperta fino a domani sera 31 dicembre. I funerali si terranno sabato 1 gennaio alle ore 10 nella cattedrale San Flaviano di Recanati.