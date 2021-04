Pallamano Chiaravalle, la femminile sfida Tushe Prato: maschile contro Bologna

CHIARAVALLE - Domenica 11 aprile entrambe le squadre di A2 della Pallamano Chiaravalle scenderanno in campo in casa: la femminile contro Tushe Prato, la maschile contro il Bologna United.

Ed è proprio per la compagine maschile guidata dal mister Cocilova che si preannuncia il match più delicato, quello che permetterebbe il sorpasso in classifica di ben due società (Verdeazzurro e Casalgrande), arrivando a quota 17 punti. «Non dobbiamo fare l’errore di prendere sottogamba il Bologna United, è una squadra che vale molto di più dei quattro punti che ha in classifica e per vincere dobbiamo usare la testa, proprio come abbiamo fatto nel match di andata a casa loro» queste le parole del Presidente Maltoni nel pre partita.

La squadra femminile invece se la vedrà contro Tushe Prato. Sulla carta il risultato non è in discussione in quanto le pratesi sono prime in classifica avendo finora dominato il girone C, ma con il ritorno di qualche giocatrice che era rimasta fuori nelle scorse giornate Chiaravalle ha la possibilità di tentare lo sgambetto in casa. A fine mese poi le due squadre si incontreranno di nuovo nelle finali nazionali di Youth League Under 20 proprio a Prato. I due match di A2 verranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallamano Chiaravalle.