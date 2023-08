Si stacca un oggetto dal palco in piazza e colpisce un uomo

MARCELLI - Si stacca un oggetto di acciaio dal palco allestito in piazza Miramare, secondo una prima ricostruzione un supporto per le luci, e cade addosso a un uomo. È successo intorno alle 19.

L'uomo, colpito alla testa, è sempre rimasto cosciente. Secondo quanto risulta ad ora, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto la Croce Bianca di Numana, 118, vigili del fuoco e polizia locale. Molte persone in piazza sono state richiamate proprio dal rumore improvviso e dall'urlo. Cause ancora in via di accertamento e ricostruzione.