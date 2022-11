Bruciori a gola e occhi, sostanza irritante nell'atrio: palazzo temporaneamente evacuato

SENIGALLIA - Irritazioni alla gola e occhi, a scatenarla nel condominio. La segnalazione di un residente di via Pisacane ha portato all'evacuazione temporanea, ieri mattina, dell'intero stabile. I fastidi (nulla di grave, nessuno ha avuto bisogno di assistenza medica) sono stati avvertiti anche da altri presenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno rilevato alte concentrazioni di una sostanza in corso di identificazione. I residenti sono potuti rientrare quando i valori sono rientrati nei limiti di sicurezza, indagini in corso per rsalire alla sua natura e per capire come si sia liberata.