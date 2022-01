Parti pericolanti nel palazzo storico: vigili del fuoco al lavoro

Delle parti pericolanti sono cadute dalla facciata di palazzo Baleani, a Jesi. Questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona nel centro storico della città.

La squadra dei vigili di Jesi, in collaborazione con l’autoscala, arrivata dalla centrale di Ancona, è intervenuta con tecniche specifiche per assicurare l'area. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la polizia locale.