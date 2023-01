Overdose in piazza, chiamano la polizia. «Sto bene non ho assunto droghe»

ANCONA – Chiamano la polizia per un uomo in overdose, in strada, al Piano, ma quando la pattuglia arriva lui si era già ripreso. «Ma quali droghe, ho avuto solo un mancamento». Meglio così per un 30enne, originario del Pakistan, che ieri pomeriggio è stato soccorso in piazza d'Armi. Sul posto polizia e 118.

L'uomo stava bene quando sono arrivati ambulanza e pattuglia. Era disteso sul manto stradale e riportava contusioni, ma comunque appariva cosciente. Lui stesso ha detto di non aver assunto nessuna sostanza e di aver avuto un mancamento. Lo straniero è stato portato in ospedale per accertamenti.