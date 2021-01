Fingono di avere la doppia cittadinanza ma i documenti sono falsi: arrestati

I due hanno detto agli agenti di avere la doppia cittadinanza ma in realtà i documenti erano contraffatti. Per loro è scattata l'espulsione dal territorio nazionale

Due cittadini di origine moldava sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di Osimo perché erano in possesso di documenti d'identità falsi. Gli agenti, diretti dal commissario Stefano Bortone, lo scorso fine settimana hanno controllato le due persone disoccupate che risiedevano ad Osimo presso alcuni amici. Alla richiesta della polizia i due hanno esibito le carte d'identità rilasciate dall'autorità rumena. Gli agenti, insospettiti, hanno subito capito che in realtà si trattava di documenti contraffatti. Il dubbio si è fatto sempre più concreto quando hanno controllato anche le patenti di guida e i passaporti, che invece risultavano rilasciati dalle autorità moldave.

I due hanno tentato di giustificare la discordanza sostenendo di avere la doppia cittadinanza senza, però, convincere gli agenti. Gli esperti di falso documentale del gabinetto regionale di polizia scientifica di Ancona hanno fatto il resto: dopo attenti accertamenti tecnici, hanno stabilito, per una serie di particolari e soprattutto per la modalità di stampa utilizzata, che le due carte d'identità erano senza dubbio contraffatte.

Come prevede la norma penale, che punisce con pene severe il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, i due cittadini di origine moldava sono stati immediatamente arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria che il giorno dopo ha convalidato gli arresti e disposto la loro espulsione dal territorio nazionale in sostituzione alla pena patteggiata di un anno e quattro mesi di reclusione.