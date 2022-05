Controlli extra durante la fiera: beve alcolici in piazza e viola l’ordinanza, multato

ANCONA - Sorpreso a consumare alcolici in piazza Ugo Bassi, ma non seduto al tavolo. Per lui è scattata la multa. Controlli extra della polizia nei giorni di fiera. Gli agenti delle volanti e del reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” di Perugia hanno identificato 187 persone e controllato 64 veicoli.

Una giovane donna, affetta da problematiche di natura psicologica, è stata rintracciata dopo che si era arbitrariamente allontanata di casa e affidata alle cure dei familiari. Sono state elevate 3 contravvenzioni al codice della strada con sequestro amministrativo di un veicolo e ritiro della carta di circolazione. E’ stata infine contestata una violazione amministrativa carico di un giovane che deteneva, per uso personale, piccole quantità di hashish.