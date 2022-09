FABRIANO - Ripara una cabina elettrica, muore folgorato a 65 anni. La tragedia è avvenuta oggi in un’azienda agricola di Fabriano. Inutili i soccorsi, sul posto è arrivata anche l’eliambulanza, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco per ricostruire le cause.