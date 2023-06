Ha lottato per 12 giorni tra la vita e la morte ma purtroppo il suo giovane cuore ha messo di battere. Comunità in lutto per la morte del 32enne Luca Guercio, originario di Osimo ma da tempo residente all'Aspio. Il giovane era rimasto coinvolto in un terribile incidente lo scorso 9 giugno mentre si trovava in sella alla sua moto sulla Sp10, a Camerano. Architetto, Luca Guercio era molto conosciuto in tutta la città. La sua famiglia è proprietaria del negozio di arredamenti che si trova ad Osimo.

I medici hanno tentato di tutto per salvarlo ma le ferite riportate sono risultate troppo gravi. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi gli voleva bene: «Ogni estate porta via da questa vita terrena persone a noi care, dopo un incidente in moto se ne andato Luca Guercio conosciutissimo architetto della Guercio arredamenti, vanno alla famiglia i nostri più sinceri sentimenti di cordoglio. Buon ponte Luca». 1La felicità di costruire pian piano la propria casa, l'entusiasmo di portare avanti un progetto insieme, le 3000 chiamate, i 3000 problemi ed infine le 3000 risate. Avevo trovato un amico. Buon viaggio Lù».