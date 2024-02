ANCONA - Cominceranno a partire da domani, giovedì 29 febbraio, le operazioni preliminari per la bonifica bellica dell'ex campo sportivo di piazza D'Armi, propedeutica all'avvio degli scavi per la realizzazione della nuova struttura del Mercato, che si svilupperà nella zona tra l'ex campo di calcio e l'attuale supermercato, per una superficie complessiva di 2.400 metri quadrati.

Condizioni meteo permettendo, domani il cantiere si estenderà fino a metà dell'ex campo sportivo e sarà dunque dimezzata la capienza destinata ai parcheggi. Da martedì 5 marzo, poi, tutta l'area sarà interessata dai lavori e quindi non potrà più essere utilizzata per le automobili. Parallelamente, nel corso delle prossime ore sarà tracciata la segnaletica orizzontale nell'area recentemente asfaltata a destra della piazza che si affaccia su via Cristoforo Colombo, la quale per il momento nei giorni di mercato ospiterà le bancarelle interessate dall'allestimento del cantiere (quelle collocate tra il supermercato e l'ex campo di calcio) e nelle altre giornate funzionerà anche come parcheggio.

In relazione alla necessità di gestire ordinatamente i lavori e di consentire, al tempo stesso, la prosecuzione dell'attività delle bancarelle, è in preparazione un'ordinanza della Polizia locale che apporterà alcune lievi modifiche alla viabilità interna della piazza. In particolare nei giorni di mercato le auto provenienti da via della Montagnola con direzione via Cristoforo Colombo avranno, al primo incrocio, l'obbligo di svolta a sinistra verso via della Marina e dallo stesso incrocio sarà interdetto il tratto di strada fino al semaforo su via Cristoforo Colombo. L'attuale organizzazione logistica della piazza permarrà fino alla conclusione dei lavori riguardanti la nuova struttura.