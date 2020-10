Supermercato al posto della scuola, il caso in aula: «Soldi facili e subito disponibili»

Giù l’ex IPC di via della Montagnola, farà spazio entro tre anni a un supermercato. A dare tempi e dati degli oneri di urbanizzazione è stato il vicesindaco Pierpaolo Sediari durante il consiglio comunale, in risposta al capogruppo Altra Idea di Città, Francesco Rubini. Al posto dell’ex istituto professionale, in corso di abbattimento, sorgerà un edificio commerciale con una superfice di vendita di 1.292,38 metri quadrati (su 5.562,60 mq di area complessiva). Tempi? «Entro tre anni dall’inizio dei lavori» ha spiegato Sediari.

«Questa risposta certifica il fatto che per l’ennesima volta, come accaduto per la Baraccola e sta accadendo a Vallemiano, il Comune rinuncia a progettare una riqualificazione vera dei quartieri per incassare denari facili e subito disponibili- attacca Rubini- c’è una prolificazione di centri commerciali e supermercati che ha un effetto negativo, perché sono attrattori di traffico e non si capisce cosa vanno a soddisfare visto il loro gran numero».



