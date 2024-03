Nuovo polo scolastico a Falconara Centro, affidati i lavori. Già partiti gli interventi preparatori

FALCONARA - Sono stati affidati alla società Corbo Group Spa i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Falconara Centro, che accoglierà scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. La costruzione del nuovo edificio sarà preceduta dalla demolizione delle scuole Giulio Cesare e Leopardi. L’investimento complessivo è di 9,65 milioni di euro, finanziati per 4,5 milioni da fondi Pnrr e dal Gse. Il cantiere sarà consegnato all’impresa, per l’avvio dei lavori, entro il mese di marzo e nel frattempo il personale comunale ha dato già avvio alle operazioni propedeutiche alla demolizione. Sono state disalimentate le linee delle utenze e avviato il cosiddetto ‘strip out’, ossia la rimozione degli infissi e di tutto il materiale che può essere recuperato.

Il progetto prevede la realizzazione di tre corpi di fabbrica che si svilupperanno tra via della Repubblica e la sottostante via Leopardi, suddivisi su quattro livelli collegati tra loro da scivoli, scale e ascensori, in modo da abbattere le barriere architettoniche. La scuola materna accoglierà tre aule e sarà accessibile da via Leopardi, mentre alla elementare si accederà da via Colombo e accoglierà cinque aule. L’ingresso della scuola media, che potrà disporre di sei aule, resterà in via della Repubblica e le aule saranno distribuite tutte su un unico piano, mentre al piano superiore si svilupperà la palestra con gli spogliatoi, che sarà utilizzata anche dai bambini delle elementari e potrà essere messa a disposizione anche degli esterni. Allo stesso livello della palestra sarà realizzato anche un tetto giardino. I laboratori e la biblioteca, al servizio della scuola primaria e della secondaria di primo grado, saranno invece realizzati al livello di via Colombo. Proprio la via Colombo sarà uno degli elementi di riqualificazione del rione: sarà trasformata in una piazza lineare, che si allargherà in un cortile all’altezza dell’ingresso della scuola elementare e rappresenterà una prosecuzione di piazza Gramsci.

«Dare una nuova scuola a bambini e ragazzi del centro e alle loro famiglie è uno degli obiettivi prioritari di questa amministrazione – è il commento del sindaco Stefania Signorini – che ha sempre messo la scuola al primo posto. E’ stata demolita e completamente ricostruita la scuola Da Vinci di Castelferretti, ristrutturata la scuola dell’infanzia di Falconara Alta, recuperato l’istituto Gesù Bambino, un luogo storico di Falconara. Con il nuovo polo scolastico doteremo il centro città di un edificio adeguato alle nuove esigenze didattiche e sarà riqualificata l’intera zona, con la creazione di spazi di socializzazione per tutti i cittadini».