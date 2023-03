Imprenditore lungimirante diede il nome alla frazione, è morto Sergio Marcelli. La figlia: «Increduli e smarriti»

NUMANA- Imprenditore lungimirante ha contribuito alla crescita turistica di Marcelli, frazione alla quale diede la sua famiglia diede il nome. Numana piange Sergio Marcelli, morto ieri all’età di 80 anni all’ospedale di Torrette dove era ricoverato per problemi cardiaci. Lascia i tre figli Barbara, Anna Maria e Vincenzo, circondati in queste doloreose ore dall’affetto di quanti conoscevano e stimavano il loro papà. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella Riviera del Conero. Conosciuto da tutti, Sergio Marcelli ha gestito il supermercato in via Litoranea, oggi emporio, il distributore di benzina all’ingresso della frazione (provenendo da Porto Recanati) e lo stabilimento balneare la Bussola. Insieme alla moglie Mirella Bianchi, venuta a mancare nel 2020, aprì a Marcelli il primo bed&breakfast, Villa Mirella, struttura elegante a due passi dal mare. Sergio Marcelli era impegnato anche nel sociale, era presidente del circolo anziani della frazione ed è stato presidente della squadra di calcio del paese.

«Caro Babbo, ti abbiamo lasciato ieri sera all'ospedale con la speranza di rivederci il giorno dopo, pieno di grinta e lucidità, ma purtroppo il destino ha voluto diversamente, rimanendo noi figli increduli e smarriti! Che il Signore ti accompagni vicino a mamma e vi unisca insieme. Mi mancherai immensamente, riposa in pace» scrive la figlia Anna Maria sulla Pagina Facebook dello stabilimento La Bussola. «Viene meno un punto di riferimento per la nostra comunità. Sergio Marcelli ha fatto la storia di Numana sia nel campo dell’imprenditoria che del sociale- commenta il sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini-. Per molti anni è stato presidente delle nostre giovanili di calcio. Era il papà di tutti. Era anche presidente del circolo anziani di Marcelli. Numana perde un’altra colonna portante, siamo davvero dispiaciuti. Sergio era una persona solare, di compagnia, riusciva sempre a sdrammatizzare». I funerali si terranno nella chiesa Cristo Re di Numana domani alle 10:30.