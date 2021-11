E' morta nonna Peppina, simbolo della ricostruzione post-terremoto

Simbolo della battaglia per la ricostruzione, è morta a 98 anni Giuseppa Fattori. Conosciuta da tutti come “nonna Peppina”, la donna ha fatto breccia nel cuore dei marchigiani e non solo dopo il terremoto del 2016.

La struttura provvisoria in legno in cui viveva a San Martino di Fiastra era stata dichiarata abusiva e l’anziana fu costretta a lasciarla. Da qui la battaglia, che coinvolse la politica nazionale e portò, quattro anni fa, al varo della norma “Salva Peppina” tramite un emendamento al decreto fiscale. «Da qui mi porteranno via solo da morta» ripeteva Nonna Peppina, insignita dal Presidente della Repubblica come “Commendatore della Repubblica”. Funerali domani alle 15 al santuario Beato Ugolini di Fiegni (Fiastra).