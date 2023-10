Arcidiocesi Ancona-Osimo, nuove nomine di parroci e vicari parrocchiali

ANCONA - Monsignor Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo, ha firmatonelle scorse ore i decreti di nomina dei nuovi parroci e vicari parrocchiali.

Don Carlo Carbonetti è il nuovo parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Passo Varano-Ponterosso. Nato a Falconara Marittima il 5 ottobre 1959, è stato ordinato sacerdote il 7 dicembre 1988, ha guidato per 17 anni (dal 2005 al 2022) la parrocchia Santa Maria Assunta a Filottrano e nell’ultimo anno è stato collaboratore nella parrocchia San Giuseppe a Falconara. È stato Vicario generale dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo negli ultimi cinque anni (da settembre 2018 a settembre 2023), mentre venti giorni fa è stato nominato Moderatore di Curia. Don Carlo Carbonetti farà il suo ingresso nella parrocchia mercoledì primo novembre, festa di tutti i santi, durante la Santa Messa presieduta da Mons. Angelo Spina alle ore 9.45.

Don Carlo Carbonetti succede a don Giuseppe Ricotti che è stato nominato parroco della parrocchia Collegiata Santo Stefano di Castelfidardo. Don Giuseppe prende il posto di don Bruno Bottaluscio, scomparso il 30 settembre dopo essere stato parroco a Castelfidardo per ben 33 anni. Don Giuseppe Ricotti è nato ad Ancona il 9 novembre 1962 ed è stato ordinato sacerdote il primo ottobre 1988. Per lui si tratta di un ritorno nella parrocchia di Castelfidardo perché, dopo essere stato ordinato sacerdote, venne nominato viceparroco della parrocchia Collegiata, dove trovò come parroco proprio don Bruno. Don Giuseppe è stato successivamente parroco della parrocchia Santa Maria della Pace a Osimo Stazione e della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Passo Varano-Ponterosso. Don Giuseppe è Cerimoniere Vescovile. Farà il suo ingresso nella parrocchia Collegiata il primo novembre, durante la Santa Messa presieduta da Mons. Angelo Spina alle ore 18.30.

Don Jean Alain Kayeya Kayeya, sacerdote fidei donum congolese, dopo due anni di servizio come viceparroco della parrocchia Santa Maria a Nazareth ad Agugliano, è stato nominato vicario parrocchiale della parrocchia San Giuseppe a Falconara. Don Jean Claude Diokodioko Nyongonyi, sacerdote fidei donum congolese, dopo essere stato per tanti anni viceparroco della parrocchia del SS. Sacramento e nell’ultimo anno collaboratore della parrocchia Ss. Cosma e Damiano, è stato nominato vicario parrocchiale delle parrocchie Sant’Andrea Apostolo a Castelferretti, Natività della Beata Vergine Maria a Camerata Picena, Santa Maria della Carità a Grancetta.