Muore un neonato sei giorni dopo la nascita: i genitori denunciano per cercare la verità

ANCONA - Nasce prematuro e, dopo sei giorni di vita, venerdì muore al Salesi. Una tragedia per una coppia di genitori residenti nel fermano che ora cercano di capire le ragioni di quel decesso. Hanno presentato denuncia ai carabinieri di Ancona.

Il bimbo è venuto alla luce sabato 23 luglio all'ospedale di Macerata dopo che mamma era stata ricoverata all'ospedale di Macerata a otto mesi di gravidanza. Il piccolo nelle sue prime ore di vita sembrava stare bene per poi essere messo in incubatrice. Il giorno seguente i medici avrebbero riferito ai genitori di aver riscontrato un’infezione tale da dover sottoporre il neonato ad una cura antibiotica. Il lunedì seguente le condizioni del bimbo sono peggiorate e il piccolo è stato trasferito al Salesi. Venerdì sera il suo cuoricino ha smesso di battere lasciando nello sconforto i due neo genitori. La salma del piccolo è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Torrette e nei prossimi giorni si potrebbe far luce su quanto accaduto.