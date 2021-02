Multe per violazione del Dpcm: controlli a tappeto per le vie del centro

Sono 22 le persone multate nel weekend dai carabinieri della compagnia di Ancona. I furbetti delle norme anti Covid sono stati beccati dai militari mentre si trovavano fuori casa dopo le 22 mentre qualcuno è stato sanzionato per non aver indossato la mascherina. Non solo multe nel weekend. Sabato è statoun uomo di 37 anni di origine peruviana residente nella provincia di Macerata ma domiciliato ad Ancona. Verso le 2.30 di notte è stato fermato in macchina da una pattuglia della Radiomobile e sin da subito ha mostrato atteggiamenti inconsueti. Sottoposto all’l’uomo aveva un tasso alcolemico di 2.4. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e la multa per aver infranto il coprifuoco senza giustificato motivo.

La Compagnia guidata dal capitano Manuel Romanelli questo fine settimana è stata impegnata anche nella lotta al contrasto di risse tra ragazzini che, da un mese a questa parte, si stanno verificando con preoccupante costanza. A tal proposito sono stati identificati 30 ragazzi, per lo più minorenni, che si trovavano tra piazza Malatesta, corso Garibaldi e piazza Cavour.