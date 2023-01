Celle frigorifere sporche, niente zanzariere e nessun prezzo esposto: maxi multa per un panificio del Piano

ANCONA - Continua al Piano l'operazione "Alto Impatto" da parte della polizia dorica, coordinata dal Questore Cesare Capocasa. Nelle ultime ore gli agenti hanno effettuato un controllo all'interno di alcuni locali del Piano.

In un panificio, di proprietà di un 22enne, sono state rilevate varie irregolarità e per questo il titolare dovrà pagare una multa pari a 8mila euro. Nel dettaglio gli agenti hanno notato l'assenza di zanzariere e tende, prezzi della merce non esposta al bancone, nessun modello hccp compilato, cella frigorifera sporca nessun cartello di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale. Il titolare è stato infine diffidato ad esporre, dato che non lo aveva fatto, gli allergeni nelle etichette dei prodotti lavorati, e di apporre la traduzione di altri prodotti posti sugli scaffali del panificio.