Decori e addobbi natalizi non sicuri, nei guai tre commercianti: multe fino a 25mila euro

ANCONA - Decorazioni, addobbi natalizi, accessori e articoli di vario genere non conformi alla normativa vigente. A finire nei guai tre commercianti del capoluogo.

I finanzieri hanno sequestrato oltre 2.100 prodotti di varia natura quali, ad esempio, decorazioni e addobbi natalizi, accessori per la casa, utensili da cucina e articoli di cancelleria e bricolage, privi di qualsiasi etichettatura o descrizione riportante le caratteristiche identificative del prodotto (provenienza, materiali impiegati, composizione ed avvertenze di sicurezza per l’utilizzo) non rispettando quindi gli obblighi stabiliti dal Codice del Consumo. La presenza di queste informazioni, infatti, consente ai consumatori di riconoscere la natura merceologica del prodotto che hanno acquistato e garantisce la sicurezza loro e dei loro cari, soprattutto dei bambini. I titolari dei negozi controllati sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Ancona e dovranno pagare una multa che, per questo tipo di violazione, può variare da un minimo di 516 fino a un massimo di 25.823 euro.