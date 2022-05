Senza vita accanto al suo cane e alla cucciolata, Giuseppe era morto da almeno quattro giorni

ANCONA - Per entrare nel suo appartamento di via Flaminia, i vigili del fuoco hanno dovuto usare l’autoscala e passare per il balcone. All’interno c’era il corpo senza vita di Giuseppe, 64 anni, morto da almeno quattro giorni per cause naturali. L’appartamento, secondo quanto è stato possibile ricostruire, versava in condizioni di grave sporcizia. L’uomo, ex titolare di una bancarella ma disoccupato da diversi anni, viveva da solo con un cane e diversi cuccioli.

Secondo quanto ricostruito da alcuni vicini, l’uomo soffriva di diverse patologie e già martedì scorso aveva ricevuto la visita dei soccorritori rifiutando però assistenza. Ieri sera, un familiare ha cercato inutilmente di contattarlo. Si è messa nuovamente in moto la macchina dei soccorsi, questa volta però senza nulla da fare. I cani sono stati presi in carico dal personale del servizio veterinario.